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ВОЗ: Детям до 5 лет не нужно навязывать ношение масок

Анна Берестовая
03:31 23.08.2020
Обязательное ношение масок, по заявлению организации, должно распространяться на детей старше 12 лет.
ВОЗ: Детям до 5 лет не нужно навязывать ношение масок
© Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын Global Look Press

Детей до пяти лет не стоит заставлять носить защитные маски в связи с распространением коронавирусной инфекции в мире. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения совместно с Детским фондом ООН в бюллетени, размещенном на сайте ВОЗ.

Такой подход основывается на учете как безопасности ребенка, так и его общих интересах. В случае с детьми от шести до 11 лет следует принимать во внимание комплекс факторов, среди которых способность ребенка правильно пользоваться средством защиты, наблюдение взрослых, возможность замены или стирки маски, уровень опасности заражения на определенной территории и так далее.

Дети же от 12 лет и старше, по указанию ВОЗ и ЮНИСЕФ, должны носить маску наравне с взрослыми.

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