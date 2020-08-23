Канье Уэст снова подал заявку на участие в выборах президента США

Рэпер Канье Уэст, который ранее отозвал свою заявку для участия в выборах президента США в штате Нью-Джерси, снова подал документ, но уже в штате Луизиана. Как сообщил местный портал Nola, в Луизиане, в отличие от других штатов, от независимых кандидатов не требуется сбора тысячей подписей для внесения его имени в бюллетень.

Вместо нужного количества голосов для возможности участия в выборах кандидат может просто заплатить регистрационный сбор в размере 500 долларов. Кроме Уэста такой возможностью воспользовались еще десять независимых кандидатов, подавших заявку вместе с ним.

Ранее рэпер заявлял, что намерен участвовать в гонке за президентское кресло, как независимый кандидат. Он не станет выдвигать свою кандидатуру от партии республиканцев, так как их уже представляет нынешний глава страны Дональд Трамп. Близкие исполнителя, в частности, его супруга Ким Кардашьян, говорили, что Уэст страдает биполярным расстройством.

Выборы главы государства в США должны состояться 3 ноября.