На Приморье надвигается страшный тропический шторм

На следующей неделе на территорию Приморского края может выйти мощный тропический циклон, который, по расчетам, возможно, доберется до региона через Корейский пролив и Японское море.

О таком варианте прогноза рассказал глава Примгидромета Борис Кубай. Эксперт объяснил, что при таком развитии событий край ждут сильнейшие дожди и ветер со скоростью выше 30 метров в секунду.

Специалист указал, что, несмотря на наличие альтернативных вариантов развития и траектории циклона, он порекомендовал бы туристам, отдыхающим в палатках в Приморье, перестраховаться и эвакуировать лагерь. Сделать это, как передают АиФ-Приморье, следует до 26 августа.