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Ученые провели музыкальный концерт для изучения коронавируса

Анна Берестовая
02:38 23.08.2020
Движения зрителей, участвовавших в исследовании, отслеживались надетыми на них датчиками.
Ученые провели музыкальный концерт для изучения коронавируса
© Фото: Komsomolskaya Pravda,Global Look Press

В немецком Лейпциге в субботу, 22 августа, был проведен концерт поп-певца Тима Бенджко специально для изучения распространения коронавирусной инфекции. Такое мероприятие организовали специалисты из Галле-Виттенбергского университета.

Исследование, включающее «инсценировку концерта», было разделено на три выступления, проходивших в течение дня, на которых моделировались различные сценарии ситуации. К примеру, на одном из концертов зрители соблюдали, а на другом не соблюдали дистанцию между людьми.

Движения более чем 1400 гостей концерта считывались надетыми на них датчиками, а их прикосновения отслеживались через флуоресцентные антисептики. Об этом пишет Reuters.

Все участвовавшие в исследовании люди заблаговременно прошли тест на коронавирусную инфекцию, а в зале также надели маски FFP2. Целью проведенной симуляции является создание математической модели для оценки опасности распространения COVID-19 после массового мероприятия в закрытом помещении.

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