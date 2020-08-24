Над Лондоном и с борта МКС: где этим летом видели неопознанные летающие объекты

Российский космонавт Иван Вагнер вместе с полярным сиянием над Антарктидой случайно зафиксировал загадочный полет неопознанной «эскадрильи». В кадр попали пять объектов, летящих параллельным курсом и на одинаковом расстоянии друг от друга.

Иван Вагнер тут же отправил видео для изучения в Институт космических исследований Российской академии наук, а на Земле начались споры. Скептики уверяют, что это могли быть новые спутники Илона Маска или космический мусор. Но Вагнер не единственный, кто увидел НЛО, другие космонавты тоже наблюдали нечто странное, в том числе и герой России Михаил Корниенко. Он не сомневается в существовании инопланетян.

«Я уверен, - да. Просто мне не повезло. Я видел один раз в первом полете какой-то объект рядом со станцией», - вспоминает он.

Уфологи подтверждают - на кадрах, снятых Вагнером, явно пришельцы. В любом случае сомнений в съемках нет - на видео точно неопознанные летающие объекты. И это не фейк.

«Я могу с полной уверенностью сказать, что вот эти объекты - это настоящие объекты. Их появление для меня очень много сказало. Это район Южного полюса, где магнитные потоки наиболее плотные и создают эффект искаженного пространства и времени. И в таких местах - в районах Южного и Северного полюса - НЛО себя и проявляют», - объясняет уфолог Валерий Уваров.

Похожие светящиеся объекты недавно видели и жители Англии. В графстве Уэст-Сассекс очевидцев было несколько, кадры появились в Сети в августе.

Еще один инцидент произошел этим летом - прямо в день НЛО, который отмечают 2 июля. Над Лондоном появились два неопознанных объекта - в прямом эфире их увидели зрители BBC.

По статистике министерства обороны Британии, чаще всего англичане видят НЛО именно в Лондоне - до 50 раз в году. Реже - в Шотландии. Идеальное время для наблюдений - с восьми вечера до полуночи. О летающих тарелках, как оказалось, обычно сообщают пилоты, полицейские и журналисты, а не уфологи или городские сумасшедшие.

В Британии в этом году рассекретили часть файлов специального отдела министерства обороны, который 50 лет занимался анализом подобных свидетельств. Сам отдел закрыли еще в 2009 году с формулировкой «не удалось обнаружить потенциальные угрозы».



В США же считают подобные угрозы вполне реальными. В августе в Пентагоне заявили о создании рабочей группы по изучению природы и происхождению НЛО - это только то, о чем известно официально. О существовании других программ становится ясно после скандальных разоблачений.

Репортеры газеты The New York Times взяли интервью у пилотов американских бомбардировщиков. Они раскрыли, что в 2015 году видели нечто необъяснимое - передвижения НЛО с гиперзвуковой скоростью. Истребители какое-то время даже преследовали таинственные объекты, но в итоге они исчезали. В Пентагоне сначала не комментировали съемки, а потом все же признали их подлинность.

Американские журналисты выяснили, что еще в 2009 году якобы один из сотрудников Пентагона заявил – «то, что раньше считалось научной фантастикой, теперь - научный факт».

О пришельцах регулярно вспоминают и американские политики - раз в четыре года, как минимум, - накануне выборов. Обещание раскрыть правду о зеленых человечках притягивает внимание к кандидату. Начиная от Рональда Рейгана, инопланетную карту так или иначе разыгрывали многие претенденты на Белый Дом. Дональд Трамп в интервью собственному сыну также сделал ставку на любопытство американцев. Он прокомментировал так называемый Розуэльский случай. В 1947 году американский фермер обнаружил у себя на пастбище загадочные обломки. Военные тогда заявили, что это просто части атмосферного зонда, а не летающей тарелки.

«Я не скажу, что я знаю об этом. Но это очень интересно. И многие люди хотели бы знать, что там произошло», - отметил Трамп.

И обещал подумать над тем, чтобы раскрыть файлы по данному делу.

Воспользоваться пришельцами можно не только в предвыборных, но и военных целях. Например, оправдать развертывание новой жесткой доктрины космических сил США. В документе написано: Америка оставляет за собой право вести наступательные действия в космосе. Пентагон в своей космической доктрине исходит из вполне земных реалий - обещает поражать наземные цели в любой точке планеты для защиты национальных интересов. И явно это будет стрельба не по летающим тарелкам.

«Документ подтверждает агрессивную направленность курса Вашингтона в космической сфере, его нацеленность на достижение военного превосходства (superiority) вплоть до тотального господства (supremacy) в космосе. Космическое пространство рассматривается американской стороной сугубо как арена для ведения боевых действий», – сказала на одном из брифингов представитель МИД РФ Мария Захарова.

Возможно, в министерстве обороны США действительно искренне ищут инопланетян - как тайно, так и открыто. В том же NASA финансируют программы по поискам внеземной жизни. Например, в океанах спутников Юпитера или Сатурна - Европы и Энцелада. И это поиски не вслепую, а логичные шаги для исследования. Может быть, совсем скоро произойдут шокирующие открытия, которые изменят представление о Вселенной, людях и даже времени.