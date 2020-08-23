Сорвался с высоты: 17 человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Грузии

В Грузии упал с обрыва микроавтобус с пассажирами. Жертвами ДТП стали не менее 17 человек, сообщили в МВД страны.

Инцидент произошел в районе Душетского муниципалитета. Уточняется, что микроавтобус сорвался с высоты порядка 80 метров и упал на каменистый склон.

«По имеющейся на данный момент информации, в результате инцидента 17 человек погибли и три получили серьезные ранения», - говорится в сообщении.

Пострадавших эвакуировали с места происшествия. На месте идут поисково-спасательные работы. Кроме того, выясняются личности пассажиров и проводятся другие мероприятия для установления обстоятельств произошедшего.

На месте находятся заместитель министра внутренних дел Иосиф Челидзе и глава службы по управлению чрезвычайными ситуациями Темур Мгебришвили.