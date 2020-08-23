В стране и мире Путин наградил медалью Ушакова 17 граждан США Кирилл Васин Специальные формирования судов с грузами и кораблями охранения создавались союзниками СССР по антигитлеровской коалиции для обеспечения поставок в советские северные порты вооружения, военной техники, боеприпасов и других необходимых грузов. © Фото: Alexei Druzhinin Kremlin Pool Globallookpress Президент России Владимир Путин наградил 17 граждан США медалью Ушакова за участие в Северных конвоях в годы Второй мировой войны. Глава государства подписал соответствующий указ. «За личное мужество и отвагу, проявленные в годы Второй мировой войны при участии в Северных конвоях, наградить граждан США Бартона Уильяма Спейта, Бейкера Дэвида Юджина, Бербайна Ричарда, Вейганда Младшего Раймонда Эдварда, Гулета Лео Джозефа, Дейтча Исси, Кемпла Майкла, Коха Младшего Джорджа Генри, Кристофферсена Рольфа Эрика, Лэндолфи Ричарда, Норта Третьего Джеймса Бейкера, Орсанда Уолесса Лероя, Пфайфера Ховарда Уильяма, Розума Уилберта Фрэнка, Стефенсена Хью Марта, Страуссера Дейла Пола, Хансена Трюгве», - говорится в тексте опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации указа. До этого за участие в Северных конвоях президент наградил моряков из Британии. Специальные формирования судов с грузами и кораблями охранения создавались союзниками СССР по антигитлеровской коалиции для обеспечения поставок в советские северные порты вооружения, военной техники, боеприпасов и других необходимых грузов. Обратно союзники вывозили стратегическое сырье и другие материалы. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует