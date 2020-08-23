В Лондоне при разведении сломался Тауэрский мост

Визитная карточка Лондона - Тауэрский мост, был заблокирован в субботу на некоторое время по причине неисправности. Поломка произошла при разведении моста, свидетелями технического сбоя стали жители города и туристы.

Конструкция моста застыла в поднятом положении на несколько часов. Движение автомобилей и пешеходов на этому время по нему пришлось перекрыть, пишет The Guardian.

По данным газеты, вечером около 16.00 (18.00 по Москве), при разведении моста для пропуска судов по Темзе механизм заклинило, а крылья моста застряли под разными углами. Каждая из двух частей Тауэрского моста весит свыше 12 тонн. Спускаться им помогает 400-тонный противовес.

Разводной мост над Темзой был торжественно открыт 30 июня 1894 года принцем Уэльским, ставшим впоследствии королем Эдуардом VII, и его супругой Александрой. В июне 2019 года отмечался 125-летний юбилей моста.