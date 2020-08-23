Регионы России ждут первые морозы

Не территории Магаданской области и Якутии в следующие пару дней стоит ожидать приход первых легких морозов. Такой прогноз озвучил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Специалист подчеркнул, что температурные значения, доходящие до минус 6–7 градусов, уже нельзя расценивать как «заморозки». В качестве примера заморозков же Вильфанд привел Оренбургскую область, где похолодает вплоть до 2 градусов Цельсия. Об этом пишет ТАСС.

Ранее доктор географических наук Нина Зайцева сообщила «Звезде», что на протяжении почти прошедшего лета 2020 года настоящих погодных аномалий, выходящих за рамки нормального диапазона изменений, на территории России не наблюдалось.