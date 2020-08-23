Пластиковый пакет, кеды и солнечные очки: как готовятся участники АрМИ-2020 к соревнования под Брестом

На территории Белоруссии военные готовятся к старту АрМИ-2020 на полигоне под Брестом и, в частности, к старту конкурсов «Снайперский рубеж» и «Полярная звезда».

В одном строю соберутся военнослужащие из России, Вьетнама, Сербии, Таджикистана, Армении и Белоруссии.

Все необходимое оружие для соревнования предоставляет принимающая сторона. Группы спецназа «Полярной Звезды» вооружены всем необходимым до пулеметов и ручных гранатометов, а стрелки «Снайперского рубежа» получили пистолеты Макарова и новые винтовки СВД.

На огневом рубеже у каждого снайпера свои хитрости. К примеру, вьетнамцы подкладывают под винтовку не маленькую подушку, а большой пластиковый пакет с песком. На ногах вместо берцев у них легкие кеды.

В то же время, у сербских стрелков большой выбор разноцветных солнцезащитных очков для разного времени суток.

Подробнее о том, как прошла пристрелка оружия и какие хитрости еще используют участники, смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Алексея Кошкина.