Лавров: новые вооружения России будут гарантировать нашу неуязвимость

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что новейшие разработки отечественных оружейных конструкторов будут гарантом неуязвимости России.

Он отметил, что новинки в области современных вооружений помогут в защите границ РФ от создаваемых угроз, которых, по его словам, «к сожалению, немало».

«Те новые вооружения, о которых уже объявлено, и те новые вооружения, над которыми работают наши соответствующие конструкторские бюро, будут гарантированно обеспечивать неуязвимость территории нашей страны», - приводит ТАСС слова Лаврова.

Также министр на всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов» заявил, что Россия заинтересована в развитии стандартов 5G при решении «конкретных вопросов».