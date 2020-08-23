Лавров: новые вооружения России будут гарантировать нашу неуязвимость
Министр отметил, что новинки в области современных вооружений помогут в защите границ РФ от создаваемых угроз, которых, по его словам, «к сожалению, немало».
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Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что новейшие разработки отечественных оружейных конструкторов будут гарантом неуязвимости России.
Он отметил, что новинки в области современных вооружений помогут в защите границ РФ от создаваемых угроз, которых, по его словам, «к сожалению, немало».
«Те новые вооружения, о которых уже объявлено, и те новые вооружения, над которыми работают наши соответствующие конструкторские бюро, будут гарантированно обеспечивать неуязвимость территории нашей страны», - приводит ТАСС слова Лаврова.
Также министр на всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов» заявил, что Россия заинтересована в развитии стандартов 5G при решении «конкретных вопросов».