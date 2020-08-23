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Первый заместитель госсекретаря США посетит Россию

Светлана Головина
17:31 23.08.2020
В ходе рабочей поездки Стивен Бигэн также посетит Литву и Украину.
Первый заместитель госсекретаря США посетит Россию
© Фото: Ryu Seung-Il, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Госдепартамент Соединенных Штатов подтвердил визит первого заместителя госсекретаря страны Стивена Бигэна в Россию, Литву и на Украину в период с 24 по 27 августа.

Цель поездки Бигэна направлена на обсуждение насущных региональных и международных вопросов.

«Бигэн отправится в Вильнюс, Москву  и Киев, чтобы встретиться с представителями руководства этих стран высокого ранга», - пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента.

Помимо этого, первый заместитель госсекретаря запланировал поездку в Австрию на 27 августа, где намерен обсудить с коллегами из ОБСЕ для обсуждения вопросов, связанных с региональной безопасностью и правами человека.

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