Лавров назвал условия США по продлению ДНСВ нереалистичными

Предложенные Соединенными Штатами условия для продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений нереалистичны, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Американцы настаивают на условиях, которые, если честно, просто нереалистичны, включая требование о том, чтобы к этому документу или к какому-то будущему документу обязательно присоединился Китай», - цитирует главу МИД ТАСС.

Ранее замглавы ведомства Сергей Рябков заявил, что Россия не пойдет на односторонние уступки, которые США выдвигают для продления ДСНВ и это является принципиальной позицией.

Договор был подписан в 2010 году президентами Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой на десять лет с возможным продлением по взаимному согласию сторон еще на пять лет.