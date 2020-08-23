Лавров не исключил давление Запада на Тихановскую
В воскресенье, 23 августа, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская могла подвергнуться давлению со стороны Запада, из-за чего начала делать частые политические заявления на английском языке.
«Видимо, ей (Тихановской. - Прим. ред. ) не разрешили успокоиться, и она стала делать политические заявления, причем жесткие, требуя продолжать стачки, забастовки, протестные акции», - цитирует ТАСС министра.
По словам Лаврова, координационный совет оппозиции республики может быть недовольным тем, что беспорядки «не становятся более массовыми и громкими».
После оглашения результатов выборов президента Белоруссии граждане вышли на улицы с призывом аннулировать голосование. В ходе акций протестов пострадавшими оказались сотни человек, трое - погибли.
В свою очередь, действующий лидер Александр Лукашенко заявил, что в республике хотят использовать сценарий «цветных революций».