Лавров: Россия заинтересована в развитии сети 5G

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия заинтересована в развитии стандартов 5G, однако для этого необходимо решить ряд конкретных вопросов.

Глава МИД пояснил, что российская сторона не намерена придерживаться примера Соединенных Штатов, которые призывают не идти на подобный шаг с Китаем.

«Мы, наоборот, заинтересованы во взаимодействии со странами для того, чтобы современные технологии сообща и создавать, и внедрять в практическую жизнь», - цитирует ТАСС министра.

Лавров отметил, что на данный момент стоит конкретный вопрос о выделении частот для 5G.

О важности развития 5G для России, как и для всего мира Сергей Лавров говорил на всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов».