Лавров: Россия заинтересована в развитии сети 5G
По словам министра, для внедрения новых стандартов российская сторона открыта к сотрудничеству с другими странами.
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Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия заинтересована в развитии стандартов 5G, однако для этого необходимо решить ряд конкретных вопросов.
Глава МИД пояснил, что российская сторона не намерена придерживаться примера Соединенных Штатов, которые призывают не идти на подобный шаг с Китаем.
«Мы, наоборот, заинтересованы во взаимодействии со странами для того, чтобы современные технологии сообща и создавать, и внедрять в практическую жизнь», - цитирует ТАСС министра.
Лавров отметил, что на данный момент стоит конкретный вопрос о выделении частот для 5G.
О важности развития 5G для России, как и для всего мира Сергей Лавров говорил на всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов».