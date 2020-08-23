В стране и мире НАК: в ходе КТО в Ингушетии нейтрализованы трое сторонников ИГ* Кирилл Васин До этого в НАК сообщили о нейтрализации двоих бандитов. © Фото: НАК В ходе контртеррористической операции в Ингушетии ликвидированы трое боевиков, сторонников террористической организации «Исламское государство»*. Об этом сегодня, 23 августа, сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК). «В Ингушетии в ходе КТО нейтрализованы трое бандитов. Они являлись сторонниками международной террористической организации ИГ*», - говорится в сообщении. Ранее в НАК сообщили о нейтрализации двоих бандитов. Во время встречи с президентом России Владимиром Путиным директор ФСБ, председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников заявил, что В России за последние 10 лет было предотвращено 159 терактов. *«Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ) - террористическая организация, запрещенная в Российской Федерации. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует