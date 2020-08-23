КРЭТ передал Минобороны РФ новый вертолет Ми-8МТПР-1

В воскресенье, 23 августа, Минобороны России и концерн «Радиоэлектронные технологии» в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2020» подписали приемо-сдаточный акт на поставку первого специализированного вертолета Ми-8МТПР-1.

Производителем специализированного вертолета является АО «РЫЧАГ».

«Ми-8МТПР-1 оснащен системой РЭБ "Рычаг-АВ", которая обеспечивает групповую защиту летательных аппаратов и наземных объектов от ПВО противника. Она показала высокую эффективность в условиях реальных боевых действий», - заявил генеральный директор АО «КРЭТ» Владимир Зверев.

Уточняется, что вертолет оснащен комплексами РЭБ «Рычаг-АВ», которые могут полностью «ослепить» противника в радиусе нескольких сотен километров и могут подавлять сразу несколько целей.

В частности, в условиях помех от этой станции зенитно-ракетные комплексы, а также авиационные комплексы перехвата противника лишаются возможности обнаруживать любые цели и наводить на них управляемые ракеты классов «воздух - воздух», «земля - воздух» и «воздух - земля», при этом живучесть и боевая эффективность своей авиации значительно возрастают».