МО Белоруссии взяло под охрану монументы и памятники ВОВ

Минобороны Белоруссии с 23 августа взяло под охрану монументы и памятники, посвященные павшим героям Великой Отечественной войны.

Как рассказали в министерстве, в случае нарушения порядка в этих местах протестующие «будут иметь дело с армией».

«Мы, военные, не допустим осквернения этих мест, на них не может быть места фашизму», - приводит телекомпания «ВоенТВ» слова главы Минобороны страны Виктора Хренина.

По данным ЦИК Белоруссии, на новых президентских выборах победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, набрав 80,1 процента голосов. Несогласные с результатами граждане страны организовали многотысячные митинги. В ходе беспорядков пострадали сотни человек.