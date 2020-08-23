Юлия Тимошенко заразилась COVID-19
По словам пресс-секретаря политика, ее состояние оценивается как тяжелое.
© Фото: РИА Новости
Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко заразилась коронавирусом и находится в тяжелом состоянии. Об этом заявила пресс-секретарь политика Марина Сорока .
«Держится повышенная температура до 39 градусов, однако она борется с заболеванием», - написала пресс-секретарь на странице в Facebook.
По последним данным, в мире число зараженных COVID-19 достигло 23 203 532 человек.
Первая в мире вакцина российского производства «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа. На данный момент заявки на ее приобретение подали более 20 стран.