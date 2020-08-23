Мишустин осмотрел экспозицию бронетанковой техники на форуме «Армия-2020»

Премьер-министр России Михаил Мишустин осмотрел экспозицию бронетанковой техники на Международном военно-техническом форуме «Армия-2020».

Премьеру продемонстрировали зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Бук-М3», основные боевые танки Т-90М и Т-80БВМ, самоходный миномет «Дрок» на базе бронированного автомобиля «Тайфун-ВДВ» К-4386, а также боевую машину пехоты (БМП) «Армата» Т-15 с боевым модулем «Кинжал» и БМПТ «Терминатор».

Последнюю министр обороны Сергей Шойгу охарактеризовал как «самое страшное оружие против танков».

«Мощнейшая машина, мы ее приняли на вооружение в позапрошлом году. Мы провели испытания - конечно, против танков, по-моему, сильнее и страшнее оружия нет», - сказал глава Минобороны Мишустину.

Помимо этого, свои пояснения и комментарии о представленной технике дали вице-премьер Юрий Борисов, глава Минпромторга Денис Мантуров и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Отмечается, что после осмотра экспозиции Мишустин отправится на полигон «Алабино», где сможет увидеть реальное применение боевых машин в ходе «Танкового биатлона».