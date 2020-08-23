Глава Минпромторга намерен сделать прививку от коронавируса

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что будет обязательно прививаться вакциной от коронавируса.

«Конечно, сто процентов», - сказал глава ведомства.

Первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V» была создана Минобороны совместно с НИЦЭМ имени Гамалеи и зарегистрирована 11 августа 2020 года.

На данный момент на приобретение вакцины были получены заявки от более 20 стран.