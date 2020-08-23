«Вертолеты России» представят модернизированный Ми-171Ш

На международном военно-техническом форуме «Армия-2020» холдинг «Вертолеты России» впервые представит модернизированный военно-транспортный вертолет Ми-171Ш «Storm».

Вертолет отличается повышенной защитой, благодаря титановой и кевларовой бронезащите - броней защищены не только экипаж и наиболее важные агрегаты вертолета, но и десант в грузовой кабине.

«Ми-171Ш готов к самым сложным боевым и климатическим условиям, именно поэтому с прицелом на наших иностранных заказчиков мы выбрали для него название "Storm", которое с одной стороны символизирует его готовность к борьбе со стихией, а с другой – говорит о широких штурмовых возможностях вертолета», – рассказал генеральный директор холдинга Андрей Богинский.

Помимо этого, вертолет оснащен «высотными» двигателями увеличенной мощности, новой несущей системой, в том числе композитными лопастями несущего винта усовершенствованного профиля и Х-образным рулевым винтом, а также новейшим вариантом комплекса бортовой обороны «Президент-С».

Уточняется, что на борту установлен усовершенствованный комплекс вооружения, в том числе пулеметы калибра 12,7 мм и новейшее управляемое ракетное вооружение с обзорно-прицельной системой ОПС-24Н-1Л, что позволяет вести борьбу с различными наземными и воздушными целями.

На форуме будет продемонстрирован первый опытный летный образец Ми-171Ш, дополнительно в составе единой экспозиции представят комплекс пилотажно-навигационного оборудования ИБКВ-17ВП «стеклянная кабина» и макет обзорно-прицельной станции.