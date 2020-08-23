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Военная безопасность и развитие: Шойгу заявил о содействии России Абхазии

Егор Левин
14:00 23.08.2020
Глава Минобороны РФ подчеркнул, что оба государства совместно формируют «общее пространство обороны».
Военная безопасность и развитие: Шойгу заявил о содействии России Абхазии
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что РФ оказывает Абхазии всестороннее содействие в обеспечении военной безопасности и развитии государственности. Об этом глава Минобороны сказал во время воскресных переговоров с абхазским коллегой Владимиром Ануа.

«Абхазия - наш союзник и стратегический партнер в Закавказье. Ценим последовательную линию военно-политического руководства вашей страны на расширение взаимодействия с Россией в военной сфере», - сказал Шойгу.

Глава Минобороны РФ подчеркнул, что оба государства совместно формируют «общее пространство обороны», и отметил, что рад приветствовать коллегу на форуме «Армия-2020».

Ранее Ануа вручил Шойгу орден Мужества Абхазии. Во время торжественной церемонии было отмечено, что высокой государственной награды Абхазии Шойгу удостоен за оказание помощи в спасении населения города Ткуарчала в абхазско-грузинском конфликте начала 90-х годов.

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