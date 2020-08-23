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Шойгу высоко оценил сотрудничество с Абхазией

Светлана Головина
13:25 23.08.2020
По словам министра, Россия продолжает оказывать республике всестороннее содействие в обеспечении военной безопасности.
Шойгу высоко оценил сотрудничество с Абхазией
© Фото: Алексей Иванов, ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В воскресенье, 23 августа, глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что Москва продолжает оказывать Абхазии всестороннее содействие в обеспечении военной безопасности и развитии государственности.

«Ценим последовательную линию военно-политического руководства вашей страны на расширение взаимодействия с Россией в военной сфере», - сказал Шойгу в ходе встречи с главой военного ведомства республики Владимиром Ануа.

Министр отметил, что оба государства совместно формируют общее пространство обороны, где одним из важных элементов является объединенная российская военная база на территории Абхазии.

«Продолжаем работу по реализации договора между Россией и Абхазией о союзничестве и стратегическом партнерстве», - подчеркнул Шойгу.

Помимо этого, глава Минобороны РФ акцентировал, что Россию и Абхазию связывают соседские, дружеские и партнерские отношения.

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