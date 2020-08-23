Мишустин: представленные военные разработки на форуме «Армия-2020» произведут впечатление на всех
Международный военно-технический форум «Армия-2020» пройдет с 23 по 29 августа.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая на торжественном открытии Международного военно-технического форума «Армия-2020», отметил, что представленные военные разработки смогут произвести впечатление на всех гостей.
«Уверен, что специалисты по достоинству оценят возможности, представленных новых военных разработок и произведут впечатление на всех гостей», - сказал глава кабмина.
Помимо этого, Мишустин добавил, что достоянием России является не только представленная техника, но и люди.
«Армия - это не только техника, но и люди. Все они каждый день оберегают нашу страну. Это надежные люди, готовые защищать родину от любых угроз», - подчеркнул премьер.
Международный военно-технический форум «Армия-2020» пройдет с 23 по 29 августа.