В стране и мире МВТФ Армия-2020 Мишустин: представленные военные разработки на форуме «Армия-2020» произведут впечатление на всех Светлана Головина Международный военно-технический форум «Армия-2020» пройдет с 23 по 29 августа. © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая на торжественном открытии Международного военно-технического форума «Армия-2020», отметил, что представленные военные разработки смогут произвести впечатление на всех гостей. «Уверен, что специалисты по достоинству оценят возможности, представленных новых военных разработок и произведут впечатление на всех гостей», - сказал глава кабмина.

Помимо этого, Мишустин добавил, что достоянием России является не только представленная техника, но и люди. «Армия - это не только техника, но и люди. Все они каждый день оберегают нашу страну. Это надежные люди, готовые защищать родину от любых угроз», - подчеркнул премьер. Международный военно-технический форум «Армия-2020» пройдет с 23 по 29 августа. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует