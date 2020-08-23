В стране и мире МВТФ Армия-2020 Шойгу заявил о развитии сотрудничества Ирана и России Светлана Головина По словам главы Минобороны РФ, контакты Москвы и Тегерана «остаются достаточно интенсивными». © Фото: Минобороны России Российско-иранское сотрудничество последовательно развивается и восстанавливается после ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, заявил министр обороны России Сергей Шойгу. «Отношения между нашими странами отличают высокий уровень доверительного политического диалога и взаимопонимание. В настоящее время российско-иранское сотрудничество продолжает последовательно развиваться», - отметил глава Минобороны в ходе встречи с иранским коллегой Амиром Хатами. Шойгу акцентировал, что контакты Москвы и Тегерана «остаются достаточно интенсивными, несмотря на сложную ситуацию из-за пандемии». Также министр выразил уверенность, что пребывание иранской делегации в России будет интересным и пожелал успешного выступления на Армейских международных играх. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует