В стране и мире Коронавирус В России 4852 новых случаев заражения коронавирусом Егор Левин В том числе выявлено 1147 (23,6%) без клинических проявлений. © Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости В России за сутки выявлено 4852 случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество за все время пандемии составило 956 749 случаев. «За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 4852 в 83 регионах, в том числе выявлено 1147 (23,6%) без клинических проявлений», - говорится в сообщении. Ранее стало известно, что Россия отправит в Мексику 2000 доз вакцины от коронавируса для испытаний, которые должны начаться уже в сентябре. Встреча главы МИД Мексики Марсело Эбрарда и посла РФ Виктора Коронелли прошла 19 августа. Эбрард выразил заинтересованность в проведении последней третьей фазы исследований, чтобы вакцина как можно раньше появилась в Мексике. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует