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Шойгу: Минобороны рассматривает ЦАР как надежного партнера

Светлана Головина
12:13 23.08.2020
По словам министра, интенсивность взаимодействия между военными ведомствами двух стран растет с каждым годом.
Шойгу: Минобороны рассматривает ЦАР как надежного партнера
© Фото: Минобороны России

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что министерство рассматривает Центральноафриканскую Республику как надежного и перспективного партнера России на Африканском континенте.

«Настроены на продолжение активного сотрудничества с вашей страной в вопросах укрепления безопасности и стабильности в Африке», - сказал Шойгу на встрече с министром обороны республики Мари Ноэль Койарой.

Помимо этого, глава Минобороны РФ добавил, что близость подходов к решению ключевых глобальных и региональных проблем позволяет двум государствам объединять усилия в интересах становления и укрепления справедливого миропорядка, основанного на принципах равноправия и взаимного уважения.

Также Шойгу поблагодарил коллег за то, что в непростой эпидемиологической обстановке они нашли возможность посетить Международный военно-технический форум «Армия-2020».

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