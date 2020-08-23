Пашаев не исключил, что будет вновь защищать Ефремова

Адвокат Эльман Пашаев заявил, что не исключает возможности вновь вернуться к защите Михаила Ефремова.



По словам правозащитника, между ним и актером есть жесткое условие, которое было поставлено еще до начала процесса.

«В уголовном деле без моего согласия ничего не делается. У меня было жесткое условие. Он видел результат моей работы. Я еще все равно его адвокат. Ну, чуть-чуть потерпите и все поймете, еще неделя», — сказал Пашаев в эфире YouTube.

Напомним, что Ефремов отказался от услуг адвоката в пятницу, 21 августа, и отметил, что его интересы может, к примеру, представлять Генрих Падва. На данный момент слушание по делу о смертельном ДТП перенесено на 24 августа.

В свою очередь, Падва рассказал в комментарии «Звезде», что никто из представителей Ефремова к нему не обращался.