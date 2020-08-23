Пашаев заявил об отсутствии отпечатков пальцев Ефремова на руле автомобиля
Адвокат Эльман Пашаев, от услуг которого отказался актер Михаил Ефремов, заявил, что ему известно, кто на самом деле был за рулем автомобиля актера в тот злополучный вечер, когда он в состоянии алкогольного опьянения, по версии следствия, допустил аварию в центре Москвы.
По словам Пашаева, на руле машины актера обнаружены отпечатки пальцев совсем другого человека. И он в курсе, кому они принадлежат.
«Я знаю, кто был за рулем. Я предполагаю, кто это был. Пальчики Ефремова там отсутствуют», - заявил Пашаев в эфире Соловьев Live.
При этом юрист отказался назвать имя данного человека. Пашаев также отметил, что Ефремов вечером, перед тем, как произошло ДТП, в результате которого погиб курьер Сергей Захаров, пришел в бар пешком.
В свою очередь представитель потерпевшей стороны адвокат Александр Добровинский, уверен, что меняя своего защитника подсудимый таким образом пытается затянуть судебный процесс.