МИД РФ: Россия не пойдет на односторонние уступки США по ДСНВ

Россия не пойдет на односторонние уступки, которые США выдвигают для продления Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Это является принципиальной позицией, о которой США знают, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Не может быть улицы с односторонним движением. Мы не можем идти на односторонние уступки США ради продления ДСНВ. Это наша принципиальная позиция», - сказал российский дипломат.

Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, СНВ-III - это двустороннее соглашение между двумя странами, регламентирующее дальнейшее взаимное сокращение арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений.

Договор был подписан президентами Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой в 2010 году и вступил в силу в феврале 2011-го. Он рассчитан на 10 лет с возможным продлением по взаимному согласию сторон еще на пять лет.