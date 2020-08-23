Разработчик раскрыл особенности проекта беспилотника «Гелиос»

Новый российский разведывательно-ударный беспилотник «Гелиос», впервые представленный на военно-техническом форуме «Армия-2020», будет выполнять задачи радиолокационного дозора и наведения. Об этом сообщили в компании-разработчике «Кронштадт».

«Предполагается, что в качестве радара на него установят фрагмент РЛС для самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-100 ("Премьер")», - пояснил генеральный конструктор компании Николай Долженков.

Уточняется, что вес беспилотника составляет пять тонн и, по сравнению с предыдущими БЛА, у «Гелиоса» значительно увеличены дальность и время полета.

Долженков добавил, что контракт с военным ведомством еще не подписан, однако к разработке проявляют большой интерес командование ВКС России и Морской авиации, пишет РИА Новости.