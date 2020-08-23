В стране и мире НАК: в Ингушетии ликвидированы двое сторонников «Исламского государства»* Егор Левин Об успешно проведенной спецоперации сообщает Национальный антитеррористический комитет. © Фото: Flickr В ходе контртеррористической операции в селении Троицкое в Ингушетии ликвидированы двое боевиков, сторонников террористической организации «Исламское государство»*. Об этом сообщает Национальный антитеррористический комитет. «В Ингушетии в ходе КТО нейтрализованы двое бандитов. Нейтрализованные бандиты являлись сторонниками международной террористической организации ИГИЛ*», - говорится в сообщении. Ранее глава ФСБ заявил о предотвращении более полутора сотен терактов в России за 10 лет. Такое заявление сделал председатель Национального антитеррористического комитета Александр Бортников во время рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. *«Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ) - террористическая организация, запрещенная в Российской Федерации. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует