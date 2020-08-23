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«Рособоронэкспорт» планирует вывести на международный рынок около 50 новых образцов вооружений

Светлана Головина
10:33 23.08.2020
Это продукция по линии противовоздушной обороны, бронетанковой техники, боевой и военно-транспортной авиации, а также техники для военно-морских сил и артиллерии.
«Рособоронэкспорт» планирует вывести на международный рынок около 50 новых образцов вооружений
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявил, что компания намерена в ближайшие пять-шесть лет вывести на международный рынок почти 50 новых образцов вооружений.

«Это финальная продукция по линии противовоздушной обороны, боевой и военно-транспортной авиации, а также бронетанковая техника, техника для военно-морских сил, артиллерия», - уточнил глава спецэкспортера.

Помимо этого, Михеев добавил, что за счет активной работы предприятий оборонной промышленности на российский рынок постоянно выходит новая продукция, пишет ТАСС.

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