В стране и мире Коронавирус Собянин рассказал о ситуации с коронавирусом в Москве Ирина Егорова По его словам, с одной стороны, она хорошая с точки зрения стабильности, с другой - необходимо остерегаться и принимать меры, так как заболевшие все равно выявляются каждый день. © Фото: Xinhua, Globallookpress Ситуация по коронавирусу в Москве хорошая с точки зрения стабильности, но проблема останется, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. «Можно назвать ситуацию хорошей с точки зрения ее стабильности. Мы не увидели какого-то всплеска серьезного по заболеваемости, с одной стороны. А с другой стороны, около 700 человек мы выявляем каждый день, и от 300 до 400 человек госпитализируются», - заявил он в эфире телеканала «Россия 1». По словам главы города, проблема останется до массовой вакцинации, поэтому надо «остерегаться и принимать соответствующие меры». Россия стала первой страной, где была зарегистрирована вакцина от короновирусной инфекции. Она была разработана НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи совместно с Минобороны РФ. Препарат, который получил название «Спутник V» безопасен и эффективен, а также прошел все необходимые проверки. Сообщалось, что в августе привьют медиков и учителей, чуть позже начнется массовая вакцинация. В России вакцинация от коронавирусной инфекции будет проводиться бесплатно и добровольно. Вакцинацию начнут в августе с врачей, а через месяц прививки станут доступными для всех россиян трудоспособного возраста. Всего в России планируют охватить вакцинацией минимум 60 процентов населения и 75 процентов, если речь идет о группах риска. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует