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Полицейские в США застрелили темнокожего мужчину при задержании

Анна Берестовая
00:54 23.08.2020
По утверждению сотрудников полиции, погибший мужчина был вооружен ножом и угрожал им.
Полицейские в США застрелили темнокожего мужчину при задержании
© Фото: pixabay.com

Сотрудники полиции в городе Лафайет в американском штате Луизиана в процессе задержания застрелили темнокожего мужчину.  

Союз защиты гражданских свобод США сразу же отозвался о произошедшем как о новом «ужасном инциденте полицейского насилия», примененного в отношении афроамериканца.

Сами офицеры сообщили, что скончавшийся 31-летний Трейфорд Пеллерин был вооружен ножом, которым угрожал людям, и совершил попытку побега, остановить которую не удалось даже с помощью электрошокеров. Об этом сообщает телеканал ABC.

На видео, снятом одним из свидетелей стрельбы, мужчину окружают минимум шесть полицейских, а выстрелы производятся не меньше 10 раз с близкого расстояния от жертвы.

В настоящее время проводится расследование всех обстоятельств случившегося.

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