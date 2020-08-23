Полицейские в США застрелили темнокожего мужчину при задержании

Сотрудники полиции в городе Лафайет в американском штате Луизиана в процессе задержания застрелили темнокожего мужчину.

Союз защиты гражданских свобод США сразу же отозвался о произошедшем как о новом «ужасном инциденте полицейского насилия», примененного в отношении афроамериканца.

Сами офицеры сообщили, что скончавшийся 31-летний Трейфорд Пеллерин был вооружен ножом, которым угрожал людям, и совершил попытку побега, остановить которую не удалось даже с помощью электрошокеров. Об этом сообщает телеканал ABC.

На видео, снятом одним из свидетелей стрельбы, мужчину окружают минимум шесть полицейских, а выстрелы производятся не меньше 10 раз с близкого расстояния от жертвы.

В настоящее время проводится расследование всех обстоятельств случившегося.