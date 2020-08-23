Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В труднодоступных местах РФ стартует досрочное голосование на выборах губернаторов

Валентина Пескова
00:53 23.08.2020
Это смогут сделать жители девяти регионов РФ: Коми, Камчатка, Краснодарский край, Пермский край, Архангельская область, Иркутская область, Калужская область, Костромская область и ЕАО.
В труднодоступных местах РФ стартует досрочное голосование на выборах губернаторов
© Фото: Сергей Паршуков, РИА Новости

В воскресенье, 23 августа, в отдаленных и труднодоступных территориях российских регионов стартует досрочное голосование на губернаторских выборах. Как следует из таблицы на сайте ЦИК РФ, сделать это можно в девяти регионах: Коми, Камчатка, Краснодарский край, Пермский край, Архангельская область, Иркутская область, Калужская область, Костромская область и ЕАО.

Как рассказали в избирательной комиссии Коми, число избирателей, которые будут голосовать в труднодоступных местах региона, не превышает десяти тысяч человек - это отдельные деревни, поселки, стойбища оленеводов, вахты. К предстоящему голосованию республика готова: для этого будут использоваться вертолеты, лодки, автомобили повышенной проходимости, а в некоторые районы пойдут пешком и на лошадях.

Досрочное голосование на выборах губернатора Камчатского края, пишет РИА Новости, пройдет на маяках, метеостанциях, пограничных заставах, родовых общинах, в оленеводческих бригадах, на горнодобывающих, рыбопромышленных предприятиях и промысловых судах, охватив в общей сложности более 100 точек. Члены комиссий будут добираться до избирателей авиационным, водным и автотранспортом высокой проходимости.

В избиркоме Архангельской области сообщили, что для обеспечения голосования в труднодоступных районах в этом году будут использовать водный, железнодорожный и автомобильный транспорт. Отмечается, что это не представляет трудностей для региона.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.