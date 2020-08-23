В труднодоступных местах РФ стартует досрочное голосование на выборах губернаторов

В воскресенье, 23 августа, в отдаленных и труднодоступных территориях российских регионов стартует досрочное голосование на губернаторских выборах. Как следует из таблицы на сайте ЦИК РФ, сделать это можно в девяти регионах: Коми, Камчатка, Краснодарский край, Пермский край, Архангельская область, Иркутская область, Калужская область, Костромская область и ЕАО.

Как рассказали в избирательной комиссии Коми, число избирателей, которые будут голосовать в труднодоступных местах региона, не превышает десяти тысяч человек - это отдельные деревни, поселки, стойбища оленеводов, вахты. К предстоящему голосованию республика готова: для этого будут использоваться вертолеты, лодки, автомобили повышенной проходимости, а в некоторые районы пойдут пешком и на лошадях.

Досрочное голосование на выборах губернатора Камчатского края, пишет РИА Новости, пройдет на маяках, метеостанциях, пограничных заставах, родовых общинах, в оленеводческих бригадах, на горнодобывающих, рыбопромышленных предприятиях и промысловых судах, охватив в общей сложности более 100 точек. Члены комиссий будут добираться до избирателей авиационным, водным и автотранспортом высокой проходимости.

В избиркоме Архангельской области сообщили, что для обеспечения голосования в труднодоступных районах в этом году будут использовать водный, железнодорожный и автомобильный транспорт. Отмечается, что это не представляет трудностей для региона.