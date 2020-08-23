В стране и мире Коронавирус За сутки выявлено более 275 тысяч случаев заражения COVID-19 в мире Анна Берестовая Общее число случаев заражения COVID-19 с начала пандемии дошло до 22 812 491. © Фото: Pedro Rances,Mattey dpa Globallookpress За прошедшие сутки в мире число пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией, выросло на 275 499. С учетом последних данных, с начала распространения COVID-19 общее количество случаев инфицирования составило 22 812 491. Соответствующую статистику предоставляет Всемирная организация здравоохранения на официальном сайте. Количество зарегистрированных за сутки летальных случаев среди пациентов с COVID-19 по всему миру составило 5926. Таким образом, жертвами болезни с начала пандемии стали 795 132 человек. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует