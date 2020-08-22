Журналист Forbes восхитился технологиями российского «Ратника»

Россия со своей боевой экипировкой «Ратник» продвинулась значительно дальше США с их проектом американского боевого костюма TALOS в вопросе создания экзоскелета, считает журналист издания Forbes Дэвид Хэмблинг.

По его мнению, российские конструкторы, добавляя в «Ратник» все от защитной окраски хамелеона до микродронов, гораздо раньше и с большей вероятностью достигнут своих целей, чем их американские коллеги.

«Российские войска с экзоскелетами без силовых установок смогут нести и стрелять из более тяжелого оружия с большим количеством боеприпасов, чем противники, этой технологии лишенные», - говорится в материале.

«Ратник» включает десятки подсистем, в том числе несколько видов тепловизионных прицелов, автомат, пулемет или снайперскую винтовку, планшет, боевой защитный комплект 6Б49, систему управления «Стрелец», видеокамеры и другое.

Шлем костюма «Ратник» выдерживает выстрел пули из пистолета Макарова с расстояния в пять метров, бронежилет - попадание из снайперской винтовки и автомата Калашникова. Защитные очки спасают от осколков. Кроме того, костюм укомплектован сложной электроникой. Он оборудован системой охлаждения и автономными источниками питания. «Ратник» имеет систему разведки, управления и связи «Стрелец». В комплект также входят специальный экран для стрельбы из укрытия, нашлемный монитор и новейшая система ночного видения, позволяющая вести прицельный огонь в темноте и при сложных метеоусловиях.