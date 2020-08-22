В МЧС рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа в Ярославле

Состояние пострадавших при взрыве газа в многоэтажном доме Ярославля оценивается как средней и легкой степени тяжести.

«Два человека в больнице им. Соловьева в состоянии средней тяжести, один человек - легкой степени», - сказал начальник ГУ МЧС по региону Олег Бочаров.

У трех женщин диагностированы травмы средней степень тяжести, у одной из них гипертоническая болезнь, передает ТАСС.

Сейчас на месте взрыва поисково-спасательные работы завершены. Всего пострадали 7 человек, три человека погибли. В пункте временного размещения находятся 35 человек, вреди них восемь детей.

По факту взрыва в жилом доме в Ярославле следователями возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Взрыв в панельном доме по улице Батова в Ярославле произошел 21 августа около 19.30 по московскому времени. В результате обрушились перекрытия нескольких этажей.