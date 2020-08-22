С затонувшего теплохода «Капитан Артюшин» в Вологде эвакуировали 25 человек

Прогулочный теплоход «Капитан Артюшин» затонул в Вологде вечером 21 августа.

«По предварительной информации на борту находилось 25 человек, в том числе один ребенок. Все люди перевезены на берег», - сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.

Погибших и пострадавших в результате инцидента нет.

Отмечается, что сейчас судно 1973 года постройки находится под водой на расстоянии 20 метров от берега и глубине около двух метров.

По информации МЧС, на месте работают 29 человек и 10 единиц техники.