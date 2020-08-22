С затонувшего теплохода «Капитан Артюшин» в Вологде эвакуировали 25 человек
На судне в момент происшествия находилось 25 человек. Погибших и пострадавших нет.
© Видео: zubarev_live, Instagram © Фото: МЧС РФ
Прогулочный теплоход «Капитан Артюшин» затонул в Вологде вечером 21 августа.
«По предварительной информации на борту находилось 25 человек, в том числе один ребенок. Все люди перевезены на берег», - сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.
Погибших и пострадавших в результате инцидента нет.
Отмечается, что сейчас судно 1973 года постройки находится под водой на расстоянии 20 метров от берега и глубине около двух метров.
По информации МЧС, на месте работают 29 человек и 10 единиц техники.
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