Поисково-спасательные работы в Ярославле после взрыва газа завершены

Поисково-спасательные работы в Ярославле, где вечером 21 августа в доме взорвался газ, завершены. Под завалами обнаружено тело 8-летнего ребенка. Всего пострадали 7 человек, три человека погибли, сообщили «Звезде» в пресс-службе МЧС.

В пункте временного размещения находятся 35 человек, вреди них восемь детей.

По факту взрыва в жилом доме в Ярославле следователями возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Взрыв в панельном доме по улице Батова в Ярославле произошел 21 августа около 19.30 по московскому времени. В результате обрушились перекрытия нескольких этажей.