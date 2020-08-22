Россия отмечает День государственного флага

День Государственного флага РФ отпразднуют танцами, вертолетным шоу, челленджами с выпечкой специальных десертов в цветах триколора и образовательными программами. В ряде городов пройдет автопробег и соберут огромный триколор из воздушных шаров.

В Москве в 15 парках состоится тематическая акция. На площадях, проспектах и бульварах столицы около 200 волонтеров будут дарить ленточки с триколором.

На ВДНХ большая часть программы мероприятий - образовательная: экскурсии, лекции для детей, мастер-классы.

В Санкт-Петербурге рота почетного караула и духового оркестра ЗВО проведет шоу вертолетов и гидроциклов и соревнования по парусному спорту. А на Дворцовой площади пройдет танцевальный флешмоб.

В Железноводске в День флага из воздушных шаров соберут огромный триколор. А в Севастополе две девушки в упоре ногами потянут «Камаз» руками на расстояние 20

В Уфе пройдет автопробег. Колонна автомашин с флагами России проедет 22 августа по улицам башкирского республиканского центра. В центре Казани волонтеры развернут полотно длиной 100 метров и шириной 1,5 метра.

В честь праздника полицейские провели акцию по установке флага в самом красивом месте своего региона. В Крыму, например, водрузили российский триколор, который имеет более чем 300-летнюю историю, на фоне Крымского моста.

Поделились своими впечатлениями и поздравили россиян с праздником и в Приморском крае, на фоне острова Русский.

«Наш флаг является одним из символов единой, независимой и сильной России. Три цвета обозначают чистоту, преданность и храбрость. Именно честность, надежность и отвага всегда были и будут отличительными качествами для россиян. Российский триколор объединяет наш многонациональный российский народ, он овеян трудовой и ратной славой многих поколений нашей страны», - сказал сержант полиции из Владивостока Андрей Соловьев.

День Государственного флага России каждый год отмечается 22 августа. Праздник был учрежден указом президента РФ от 20 августа 1994 года.