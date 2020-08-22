Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Россия отмечает День государственного флага

Ирина Егорова
07:11 22.08.2020
Многочисленные акции, концерты и флешмобы проходят по всей стране. День Государственного флага России отмечается с 1994 года.
Россия отмечает День государственного флага
© Фото: pixabay.com

День Государственного флага РФ отпразднуют танцами, вертолетным шоу, челленджами с выпечкой специальных десертов в цветах триколора и образовательными программами. В ряде городов пройдет автопробег и соберут огромный триколор из воздушных шаров.

В Москве в 15 парках состоится тематическая акция. На площадях, проспектах и бульварах столицы около 200 волонтеров будут дарить ленточки с триколором.

На ВДНХ большая часть программы мероприятий - образовательная: экскурсии, лекции для детей, мастер-классы.

В Санкт-Петербурге рота почетного караула и духового оркестра ЗВО проведет шоу вертолетов и гидроциклов и соревнования по парусному спорту. А на Дворцовой площади пройдет танцевальный флешмоб.

В Железноводске в День флага из воздушных шаров соберут огромный триколор. А в Севастополе две девушки в упоре ногами потянут «Камаз» руками на расстояние 20

В Уфе пройдет автопробег. Колонна автомашин с флагами России проедет 22 августа по улицам башкирского республиканского центра. В центре Казани волонтеры развернут полотно длиной 100 метров и шириной 1,5 метра.

В честь праздника полицейские провели акцию по установке флага в самом красивом месте своего региона. В Крыму, например, водрузили российский триколор, который имеет более чем 300-летнюю историю, на фоне Крымского моста.

Поделились своими впечатлениями и поздравили россиян с праздником и в Приморском крае, на фоне острова Русский.

«Наш флаг является одним из символов единой, независимой и сильной России. Три цвета обозначают чистоту, преданность и храбрость. Именно честность, надежность и отвага всегда были и будут отличительными качествами для россиян. Российский триколор объединяет наш многонациональный российский народ, он овеян трудовой и ратной славой многих поколений нашей страны», - сказал сержант полиции из Владивостока Андрей Соловьев.

День Государственного флага России каждый год отмечается 22 августа. Праздник был учрежден указом президента РФ от 20 августа 1994 года. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Картина дня
Картина дня
06:25 Армия
Видео
На высоте 20 метров: военнослужащие из РФ и Узбекистана провели тренировки специальных задач на скалодроме
05:32 В стране и мире
Венесуэла хочет участвовать в испытаниях российской вакцины от COVID-19
03:33 В стране и мире
Видео
Тело ребенка обнаружили под завалами дома в Ярославле
02:14 В стране и мире
Спасет сотни тысяч жизней: назван защищающий от рака напиток
10:20 Прямая трансляция
В режиме реального времени: «Звезда» покажет прямые трансляции с форума «Армия» и АрМИ-2020
Популярное
Популярное
Эксперт рассказал, на звонки с каких номеров нельзя отвечать
Видео
«Увидели такое впервые»: ведущий «Звезды» рассказал о влиянии на ситуацию в Белоруссии извне
Алибасов назвал главное препятствие для встречи с Федосеевой-Шукшиной
Спасет сотни тысяч жизней: назван защищающий от рака напиток
Видео
Российский космонавт показал загадочные объекты в космосе
Дочь Легкоступовой рассказала об угрозах со стороны мужа певицы
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.