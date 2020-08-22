«Наконец-то»: дочь Ефремова прокомментировала отказ отца от услуг Пашаева

Дочь Михаила Ефремова Анна-Мария прокомментировала отказ актера от услуг адвоката Эльмана Пашаева.

«Ну, наконец-то, Господи», - написала она в Twitter..

Накануне Михаил Ефремов в ходе судебного заседания по делу о смертельном ДТП заявил о намерении заменить адвоката. Актер сказал, что хочет оставить Эльмана Пашаева и его партнера в качестве консультантов и найти специалистов «посильнее». Правозащитник в свою очередь заявил, что не «бросит» своего подзащитного.

По версии следствия, 8 июня Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения за рулем внедорожника столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого, Сергей Захаров, позже скончался в реанимации.