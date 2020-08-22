Врач рассказал о связи длительности сна и развития слабоумия

Пожилым людям необходимо соблюдать определенный режим сна, так как и регулярный недосып и чрезмерно длительный сон создают определенные риски для здоровья.

Если люди, старше 55 лет будут спать меньше 8 часов в день, организм будет физически не успевать восстанавливать ресурсную базу, что отразится на работе внутренних органов, включая сердце, головной мозг и печень, заявил кардиолог Владимир Хорошев.

С другой стороны, не рекомендуется спать слишком долго – есть риски развития старческого слабоумия.

«Исследования показали, что сон больше девяти, 10 или даже 11 часов повышает опасность атеросклеротического поражения головного мозга или энцефалопатии. Это заболевание приводит к когнитивным нарушениям головного мозга. В итоге это может привести к старческому слабоумию», — передает его слова радио Sputnik.

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