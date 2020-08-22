Власти Калифорнии эвакуировали 119 тысяч человек из-за пожаров

Власти американского штата Калифорния провели эвакуацию 119 тысяч человек в связи с масштабными возгораниями, число очагов которых уже достигло 560. Об этом сообщил губернатор штата Гэвин Ньюсом на последней пресс-конференции.

Он подчеркнул, что ситуация воспринимается крайне серьезно и так же серьезно следует относиться к уведомлениям об эвакуации.

За прошедшие сутки число активных пожаров на территории штата увеличилось с 376 до 560. Площадь возгорания в центре Калифорнии выросла до 90 тысяч гектаров.

В настоящее время известно, что жертвами пожаров стали пять человек. Кроме того, бушующий огонь уничтожил 480 строений и повредил еще 30,5 тысяч. Пришедшая в штат ветреная и засушливая погода в настоящее время лишь способствует распространению возгорания.