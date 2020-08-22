Венесуэла хочет участвовать в испытаниях российской вакцины от COVID-19

Власти Венесуэлы заявили о желании участвовать в проводимых Россией испытаниях первой в мире зарегистрированной вакцины от коронавирусной инфекции.

Глава Минздрава республики Карлос Альварадо сообщил, что страна может предоставить 500 добровольцев, готовых пройти вакцинацию.

Кроме того, как указал министр на видеоконференции с президентом Николасом Мадуро, две страны подняли обсуждение возможности совместного производства «Спутник V».

Ранее представители Венесуэлы уже заявляли, что государство заинтересовано не просто в покупке готового препарата, но в подключении к работе по его созданию.