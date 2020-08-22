Эксперт предупредил о вреде беспроводных наушников

Bluetooth-наушники могут быть вредны для человека, об этом заявил доцент кафедры информатики РЭУ имени Плеханова Александр Тимофеев.

По словам ученого, если говорить об электромагнитной основе работы радиоволн, то вред от такого устройства определенно есть, поскольку они излучают эти волны, находясь в непосредственной близости от мозга.

«У человека активность нервной системы тоже имеет электромагнитные токи, и число лиц, страдающих от магнитных колебаний природы, только возрастает», - цитирует научного работника агентство «Прайм».

Эксперты из 40 стран еще ранее высказывали мнение, что излучение от беспроводных наушников может привести к раку мозга. А то, что электромагнитные частоты воздействуют продукты питания и органику, ученые, рассказал Тимофеев, выяснили еще в прошлом веке.

Доцент кафедры информатики сравнил электромагнитное поле мобильной гарнитуры с микроволновым излучением, которое очень вредно. При этом эксперт уверен, что сегодня в некачественных копиях, то есть репликах беспроводных наушников, заключена гораздо большая опасность для пользователей.