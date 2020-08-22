Станция «Рижская» московского метро закрывается на ремонт

Станция Калужско-Рижской, «оранжевой», лини московского метро «Рижская» 22 августа будет закрыта на продолжительное время для реставрации вестибюля и замены эскалаторов.

По имеющемуся в настоящий момент плану, в результате ремонта станция должна будет вновь обрести свой исторический облик.

Работы будут проводиться в течение года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на департамент транспорта Москвы.

В период закрытия станции пассажиров от «Рижской» до «Проспекта мира» будут возить специальные бесплатные автобусы.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин подписал постановление, в соответствии с которым семь строящихся сейчас станций Большой кольцевой линии будут названы одинаково с пересадочными станциями радиальных линий.