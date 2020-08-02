Россия предупредила о наступлении «киберхаоса» из-за новых санкций ЕС

«Киберсанкции» Евросоюза, направленные против нескольких граждан и субъектов России, КНР и КНДР, приведут не к порядку, а к политическому противостоянию и «киберхаосу». Такое сообщение опубликовано на официальной странице МИД РФ в Facebook.

«Такой подход приводит к новому политическому противостоянию и кибер хаосу, а не к порядку, о котором так любят говорить наши партнеры ЕС», - сказано в заявлении.

Также в российском внешнеполитическом ведомстве в очередной раз напомнили, что Европа продолжает действовать в одностороннем порядке и не идет на диалог, чтобы регулировать возникающие разногласия.

«И снова это делается без всяких оснований под далеким предлогом причастности к киберинцидентам в прошлом. Политические коннотации этого хода очевидны», - отметили в МИД РФ.

Кроме того, российские дипломаты призвали Евросоюз отказаться от бесполезных попыток оказать давление, вернуться к выполнению норм международного и европейского права, а также разработать правила предотвращения конфликтов в киберпространстве.

«Недружественные действия ЕС не останутся без ответа», - добавили в МИД РФ.

В четверг, 30 июля, Совет Евросоюза одобрил введение индивидуальных ограничительных мер в отношении граждан и организаций России, Китая и Северной Кореи за кибератаки, которые якобы угрожают странам ЕС. Под санкции попали четверо россиян и Главный центр спецтехнологий Генерального штаба ВС РФ.